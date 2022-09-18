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Украина. Первая лига18 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:12
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Буковина – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 18 сентября в 16:00
18 сентября 2022, 11:33 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:12
87
0
В воскресенье, 18 сентября, состоится матч 4-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором «Буковина» примет «Прикарпатье». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Киеву.
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