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Украина. Первая лига
18 сентября 2022, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:00
345
0

Львовские Карпаты одержали выездную победу и вышли в лидеры группы

«Прикарпатье» в гостях нанесло поражение «Буковине» из Черновцов

18 сентября 2022, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:00
345
0
Львовские Карпаты одержали выездную победу и вышли в лидеры группы
ФК Карпаты Львов

18 сентября состоялись матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Львовские «Карпаты» одержали выездную победу над «Диназом» (2:1) и вышли в лидеры группы (12 очков из 12).

«Прикарпатье» Ивано-Франковск в гостях нанесло поражение «Буковине» из Черновцов (1:0).

Первая лига. 4-й тур, 18 сентября

Диназ Вышгород – Карпаты Львов – 1:2

Гол: Кос, 34 – Приймак, 64, Дуц, 72.

Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:1

Гол: Стадник, 89.

Турнирные таблицы

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Диназ Вышгород Буковина Черновцы Прикарпатье
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Источник Sport.ua
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