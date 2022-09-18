18.09.2022, FT 0 : 1
Украина. Первая лига18 сентября 2022, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:00
345
0
Львовские Карпаты одержали выездную победу и вышли в лидеры группы
«Прикарпатье» в гостях нанесло поражение «Буковине» из Черновцов
18 сентября 2022, 19:49 | Обновлено 18 сентября 2022, 20:00
345
0
18 сентября состоялись матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Львовские «Карпаты» одержали выездную победу над «Диназом» (2:1) и вышли в лидеры группы (12 очков из 12).
«Прикарпатье» Ивано-Франковск в гостях нанесло поражение «Буковине» из Черновцов (1:0).
Первая лига. 4-й тур, 18 сентября
Диназ Вышгород – Карпаты Львов – 1:2
Гол: Кос, 34 – Приймак, 64, Дуц, 72.
Буковина Черновцы – Прикарпатье Ивано-Франковск – 0:1
Гол: Стадник, 89.
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2022, 18:18 0
Главный тренер «Арсенала» поделился впечатлениями от встречи
Бокс | 18 сентября 2022, 13:21 1
Канело получил более чем в два раза больше оппонента
Бокс | 18.09.2022, 07:55
Футбол | 18.09.2022, 16:43
Другие виды | 17.09.2022, 21:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2022, 19:42 5
17.09.2022, 20:11 1
18.09.2022, 14:01
16.09.2022, 18:12 8
16.09.2022, 23:20 1
18.09.2022, 08:20
18.09.2022, 04:00 18
Другие виды