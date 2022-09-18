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Чемпионат Украины
Диназ
18.09.2022 16:00 - : -
Карпаты Львов
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Украина. Первая лига
18 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 10:36
143
1

Диназ – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 18 сентября в 14:00

18 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 10:36
143
1
Диназ – Карпаты Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В воскресенье, 18 сентября, состоится матч 4-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором сыграют «Диназ» из Вышгорода и львовские «Карпаты». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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VikyKrasotulechka90
На ДИНАЗ коэф.. 11
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