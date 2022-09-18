Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Атмосфера в сборной Украины – супер»

29-летний Евгений Волынец рассказал о пребывании в расположении сборной Украины, которая, как известно, в столице Польши – Варшаве – готовится к матчам Лиги наций УЕФА с командами Шотландии и Ирландии. Напомним, для Волынца данный вызов в сборную дебютный в карьере.

«Очень приятно тренироваться в такой атмосфере, с такими мастерами. Мне все нравится, я себя хорошо чувствую здесь. Видно, что в сборной Украины футболисты очень высокого класса. Не просто так они играли в АПЛ, поэтому мне сложно, но интересно. Атмосфера - супер, все на позитиве, чувствую поддержку и очень приятно работать.

Петраков - требовательный тренер. Мы с ним пообщались, он ввел меня в курс дела. Знакомимся, все хорошо. В Варшаве все в кайф: поля - супер, условия - супер. Не могу на что-то жаловаться. Уже начинаю себя чувствовать частью сборной Украины», - признался Волынец.

Евгений Волынец был довызван в сборную Украины после того, как стало известно о травме вратаря киевского «Динамо» Георгия Бущана.

Подопечных Александра Петракова ждут поединки в Лиге наций со сборными Шотландии (21 сентября на выезде, 27-го – дома) и Ирландии (24-го числа). В группе 1 Дивизиона B турнира украинцы с 7 очками после 3 матчей занимают первое место.