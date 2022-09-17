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Лига наций
17 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:17
2010
0

ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжает подготовку

Всего работают 15 полевых игроков и 3 вратаря

17 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:17
2010
0
ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжает подготовку
uaf.ua

В субботу сборная Украины продолжила тренировочный сбор в Варшаве в рамках подготовки к трем матчам Лиги наций. К команде присоединились игроки «Днепра-1» Александр Пихаленок и Артем Довбик.

Пока что под руководством Александра Петракова работают 15 полевых игроков и 3 вратаря. Легионеры подъедут после завершения тура в европейских чемпионатах.

В воскресенье команда продолжит работать в Варшаве. Украина сыграет против Шотландии 21 и 27 сентября, а с Арменией - 24 сентября.

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Лига наций сборная Украины по футболу Александр Пихаленок Артем Довбик фото
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Источник Украинская ассоциация футбола
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