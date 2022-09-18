Металлист заявил Чайковского на УПЛ

Харьковский «Металлист» продолжает активную работу на трансферном рынке. Клуб подписал опытного хавбека Игоря Чайковского.

30-летний футболист уже внесен в официальную заявку команды на сезон УПЛ. В «Металлисте» Чайковский будет играть под 4 номером.

Ранее Чайковский выступал в УПЛ за луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Ингулец». В 2012 году Игорь в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.

Напомним, ранее «Металлист» представил сразу девять новичков.