Украина. Премьер лига18 сентября 2022, 10:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 10:25
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Металлист заявил Чайковского на УПЛ
Харьковский клуб заявил на сезон опытного полузащитника
18 сентября 2022, 10:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 10:25
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Харьковский «Металлист» продолжает активную работу на трансферном рынке. Клуб подписал опытного хавбека Игоря Чайковского.
30-летний футболист уже внесен в официальную заявку команды на сезон УПЛ. В «Металлисте» Чайковский будет играть под 4 номером.
Ранее Чайковский выступал в УПЛ за луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Ингулец». В 2012 году Игорь в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.
Напомним, ранее «Металлист» представил сразу девять новичков.
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