Илья БЕЛОБОРОДЬКО: «Боролись за нашу страну, нашу армию, наших людей»

Сборная Украины завершила поражением матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

Противостояние закончилось со счетом 1:3. Единственное очко нашей сборной принесли Илья Белобородько и Владислав Манафов, которые выиграли парный матч. Отметим, что эта победа подарила шансы Укриане зацепиться за успех, Илья заменил Владислава Орлова и вышел на корт против 1-й ракетки Венгрии – Мартона Фучовича. Увы, игра была проиграна в двух сетах.

После матча Илья Белобородько прокомментировал свое выступление:

«Это была хорошая неделя, интересные матчи и полезный опыт для нас. Сегодня мы показали лучшее, на что способны. Мы боремся не только во имя тенниса, но и за нашу страну, нашу армию, наших людей, которые гибнут каждый день. Мы отлично провели пару, как мне кажется, и дальше я тоже старался хорошо сыграть в одиночном матче. Во второй партии у меня были хорошие шансы, но я не смог ими воспользоваться, сделал чуть больше невынужденных ошибок в атаке. Думаю, в следующий раз я постараюсь это исправить (улыбается). Это лишь второй раз в моей карьере, когда я играл с соперником из топ-100 рейтинга. У Фучовича отличный форхенд, подача, он хорошо играет в атаке, в ударах он делает все немного лучше. Я старался воспринять этот матч как полезный урок для себя, который поможет мне в дальнейшем в моей карьере.



Спасибо федерации, что пригласила меня, спасибо нашему капитану. Мы действительно провели эту неделю как команда, мы фокусировались не только на одиночном выступлении, но и на парном. Для меня это хорошая неделя. Я старался показать все, что в моих силах. Всем спасибо».

В стороне не остался и партнер Ильи – Владислав Манафов, который также сказал пару слов:

«Мы старались привнести много энергии в этот матч, сыграть каждый розыгрыш как можно лучше. Я думаю, что Илья сыграл действительно здорово. Я действительно получил удовольствие от совместного выступления. Мы старались каждый удар, каждый розыгрыш провести на все 100%. Так и выиграли. Атмосфера в команде была приятной. Конечно, хотелось бы больше поддержки с трибун. Не знаю, как это объяснить, просто не совсем понятно, зачем тогда люди приходят. Немного расстроил этот момент. Но в целом было много хороших моментов и осталось много позитивных воспоминаний».