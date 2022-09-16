Украина – Венгрия – 1:2. Украинцы размочили счет, выиграв парную встречу

18 сентября сборная Украины продолжила матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.



В парном матче Владислав Манафов и Илья Белобородько переиграли Петера Файту и Фабиана Марожана, принеся нашей команде первое очко в противостоянии.

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа

Владислав Манафов / Илья Белобородько – Петер Файта / Фабиан Марожан – 7:6(4), 6:4

Далее на корт должны выйти первые ракетки команд.

Украина – Венгрия – 1:2