Украина – Венгрия – 1:2. Украинцы размочили счет, выиграв парную встречу
Илья Белобородько и Владислав Манафов оказались сильнее своих соперников
18 сентября сборная Украины продолжила матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.
В парном матче Владислав Манафов и Илья Белобородько переиграли Петера Файту и Фабиана Марожана, принеся нашей команде первое очко в противостоянии.
Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Владислав Манафов / Илья Белобородько – Петер Файта / Фабиан Марожан – 7:6(4), 6:4
Далее на корт должны выйти первые ракетки команд.
Украина – Венгрия – 1:2
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