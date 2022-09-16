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Кубок Дэвиса
16 сентября 2022, 18:46 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:48
155
0

Украина – Венгрия – 1:2. Украинцы размочили счет, выиграв парную встречу

Илья Белобородько и Владислав Манафов оказались сильнее своих соперников

16 сентября 2022, 18:46 | Обновлено 16 сентября 2022, 18:48
155
0
Украина – Венгрия – 1:2. Украинцы размочили счет, выиграв парную встречу
ФТУ

18 сентября сборная Украины продолжила матчевую встречу против команды Венгрии в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса.

В парном матче Владислав Манафов и Илья Белобородько переиграли Петера Файту и Фабиана Марожана, принеся нашей команде первое очко в противостоянии.

Кубок Дэвиса. Первая мировая группа
Владислав Манафов / Илья Белобородько – Петер Файта / Фабиан Марожан – 7:6(4), 6:4

Далее на корт должны выйти первые ракетки команд.

Украина – Венгрия – 1:2

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Источник Sport.ua
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