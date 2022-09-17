Специя – Сампдория – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Специя», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко, в домашней игре 7-го тура Серии А обыграла «Сампдорию» со счетом 2:1, благодаря автоголу Мурильо и точному удару Нзолы.

Коваленко в стартовом составе «Специи» отыграл 71 минуту, и был заменен. На 59-й минуте украинец получил предупреждение.

«Специя» с 8 очками занимает в таблице чемпионата Италии 10 место. «Сампдория» идет на 19 позиции с 2 пунктами.