Италия17 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 22:07
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Специя – Сампдория – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии
17 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 22:07
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«Специя», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко, в домашней игре 7-го тура Серии А обыграла «Сампдорию» со счетом 2:1, благодаря автоголу Мурильо и точному удару Нзолы.
Коваленко в стартовом составе «Специи» отыграл 71 минуту, и был заменен. На 59-й минуте украинец получил предупреждение.
«Специя» с 8 очками занимает в таблице чемпионата Италии 10 место. «Сампдория» идет на 19 позиции с 2 пунктами.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Жейсон Мурильо (Сампдория).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Абдельхамид Сабири (Сампдория).
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