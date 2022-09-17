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Специя
17.09.2022, FT 2 : 1
Сампдория
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Италия
17 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 22:07
152
0

Специя – Сампдория – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии

17 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 22:07
152
0
Специя – Сампдория – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя», цвета которой, как известно, защищает украинский полузащитник Виктор Коваленко, в домашней игре 7-го тура Серии А обыграла «Сампдорию» со счетом 2:1, благодаря автоголу Мурильо и точному удару Нзолы.

Коваленко в стартовом составе «Специи» отыграл 71 минуту, и был заменен. На 59-й минуте украинец получил предупреждение.

«Специя» с 8 очками занимает в таблице чемпионата Италии 10 место. «Сампдория» идет на 19 позиции с 2 пунктами.

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
12’
ГОЛ ! Автогол забил Жейсон Мурильо (Сампдория).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Абдельхамид Сабири (Сампдория).
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Источник Sport.ua
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