Важная победа. Специя с Коваленко в составе обыграла Сампдорию

В матче очередного тура чемпионата Италии между собой сыграли аутсайдеры «Специя» и «Сампдория». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Специи» 71 минуту отыграл украинский хавбек Виктор Коваленко.

Команда после этого успеха набрала 8 очков и поднялась на 10-е место.

Чемпионат Италии. 7-й тур

Специя - Сампдория 2:1

Голы: Мурильо, 12 (в свои ворота), Нзола, 72 - Сабири, 11