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Чемпионат Италии
Специя
17.09.2022, FT 2 : 1
Сампдория
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Италия
17 сентября 2022, 20:54 |
567
0

Важная победа. Специя с Коваленко в составе обыграла Сампдорию

Команда добыла вторую победу в сезоне

17 сентября 2022, 20:54 |
567
0
Важная победа. Специя с Коваленко в составе обыграла Сампдорию
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче очередного тура чемпионата Италии между собой сыграли аутсайдеры «Специя» и «Сампдория». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Специи» 71 минуту отыграл украинский хавбек Виктор Коваленко.

Команда после этого успеха набрала 8 очков и поднялась на 10-е место.

Чемпионат Италии. 7-й тур

Специя - Сампдория 2:1
Голы: Мурильо, 12 (в свои ворота), Нзола, 72 - Сабири, 11

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Специя Виктор Коваленко Сампдория чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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