Италия17 сентября 2022, 20:54 |
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Важная победа. Специя с Коваленко в составе обыграла Сампдорию
Команда добыла вторую победу в сезоне
17 сентября 2022, 20:54 |
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В матче очередного тура чемпионата Италии между собой сыграли аутсайдеры «Специя» и «Сампдория». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Специи» 71 минуту отыграл украинский хавбек Виктор Коваленко.
Команда после этого успеха набрала 8 очков и поднялась на 10-е место.
Чемпионат Италии. 7-й тур
Специя - Сампдория 2:1
Голы: Мурильо, 12 (в свои ворота), Нзола, 72 - Сабири, 11
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