АЛЛЕГРИ: «Это смешно. Я уверен в своем будущем»
Главный тренер «Ювентуса» - о настрое команды на игру с «Монцой» и своих перспективах
55-летний уроженец Ливорно Массимилано Аллегри пообщался с прессой перед матчем 7-го тура Серии А с «Монцей». Среди прочего наставник «старой синьоры» заявил, что не беспокоится о своем будущем, учитывая текущие показатели команды. «Ювентус», напомним, занимает 8 место в таблице итальянского чемпионата, имея 10 очков.
«Какую реакцию я хочу от команды? Больше, чем реакцию, но нам нужно уважать «Монцу», у них были хорошие матчи, в их составе есть хорошие индивидуальные исполнители. Травмы? Я получил отчет от врачей. У нас было 11 мышечных травм в прошлом сезоне, в этом их уже 10, но мы сыграли только 8 матчей.
Я приверженец жизненной философии, которая всегда видит возможности в негативе. Нам не нужно говорить о проблемах, нужно их просто решать, и я уверен, что так и будет, потому что у команды все хорошо. Я не оправдывал себя. Все ли игроки мне доступны? Нет. Команда работает хорошо? Да, в пределах возможностей.
Одна плохая игра и в прессе пишут, что моя работа под угрозой. Это смешно. Я уверен в своем будущем, поэтому сказал игрокам – не портите мне международный перерыв, мне нужно немного отдохнуть», – признался Аллегри.
К слову, «Ювентус» в нынешней Лиге чемпионов смог «отличиться» историческим антирекордом.
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