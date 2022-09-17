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Украина. Первая лига17 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:27
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Металлург Зп – Чернигов, Оболонь – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 сентября в 15:00 видеотрансляцию матчей Первой лиги
17 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:27
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17 сентября проходят матчи 4-го тура Первой лиги.
Смотрите видеотрансляцию поединков.
15:20. Металлург Запорожье – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 14:00 на 15:20.
15:00. Оболонь Киев – Скорук Томаковка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица Первой лиги
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