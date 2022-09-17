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Чемпионат Украины
Металлург Зп
17.09.2022 15:20 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:27
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Металлург Зп – Чернигов, Оболонь – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 сентября в 15:00 видеотрансляцию матчей Первой лиги

17 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 15:27
40
0
Металлург Зп – Чернигов, Оболонь – Скорук. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

17 сентября проходят матчи 4-го тура Первой лиги.

Смотрите видеотрансляцию поединков.

15:20. Металлург Запорожье – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Из-за воздушной тревоги начало матча было сдвинуто с 14:00 на 15:20.

15:00. Оболонь Киев – Скорук Томаковка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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