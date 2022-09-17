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Украина. Первая лига
17 сентября 2022, 17:35 |
257
0

Первая лига. Победы Оболони и Чернигова, ничья Нивы и Полесья

Продолжается четвертый тур Первой лиги

17 сентября 2022, 17:35 |
257
0
Первая лига. Победы Оболони и Чернигова, ничья Нивы и Полесья
ФК Оболонь

В субботу, 17 сентября состоялись еще три матча четвертого тура Первой лиги. «Оболонь» и «Чернигов» одержали победы над «Скоруком» и «Металлургом» из Запорожья соответственно, а матч «Нивы» Тернополь и «Полесья» завершился нулевой ничьей.

Группа А

«Нива» Тернополь – «Полесье» - 0:0

Группа Б

«Оболонь» - «Скорук» - 3:1
Голы: Краснопир 3, Слободян 43 (с пенальти), Покотилюк 86 – Малыш 22
Удаление: Пасичнык 82 (Скорук)

«Металлург» Запорожье – «Чернигов» - 0:2
Голы: Мироненко 11, Койдан 83

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Источник Sport.ua
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