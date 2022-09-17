Первая лига. Победы Оболони и Чернигова, ничья Нивы и Полесья

В субботу, 17 сентября состоялись еще три матча четвертого тура Первой лиги. «Оболонь» и «Чернигов» одержали победы над «Скоруком» и «Металлургом» из Запорожья соответственно, а матч «Нивы» Тернополь и «Полесья» завершился нулевой ничьей.

Группа А

«Нива» Тернополь – «Полесье» - 0:0

Группа Б

«Оболонь» - «Скорук» - 3:1

Голы: Краснопир 3, Слободян 43 (с пенальти), Покотилюк 86 – Малыш 22

Удаление: Пасичнык 82 (Скорук)

«Металлург» Запорожье – «Чернигов» - 0:2

Голы: Мироненко 11, Койдан 83