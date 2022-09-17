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  4. Отказал Берлускони. Раньери предлагали возглавить Монцу
Италия
17 сентября 2022, 12:52 |
176
0

Отказал Берлускони. Раньери предлагали возглавить Монцу

В итоге команду возглавил Раффаэле Палладино

17 сентября 2022, 12:52 |
176
0
Отказал Берлускони. Раньери предлагали возглавить Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

После увольнения Джованни Строппы «Монца» предлагала пост главного тренера Клаудио Раньери. Однако опытный итальянский специалист клубу Сильвио Берлускони отказал.

В итоге «Монцу» возглавил Раффаэле Палладино, который ранее работал с молодежной командой клуба.

Сам Раньери остается без работы с января, когда его уволили из «Уотфорда». Ранее его кандидатуру также рассматривала «Болонья».

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Джованни Строппа Клаудио Раньери Монца Раффаэле Палладино
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Источник Football-Italia
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