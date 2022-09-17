Италия17 сентября 2022, 12:52 |
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Отказал Берлускони. Раньери предлагали возглавить Монцу
В итоге команду возглавил Раффаэле Палладино
17 сентября 2022, 12:52 |
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После увольнения Джованни Строппы «Монца» предлагала пост главного тренера Клаудио Раньери. Однако опытный итальянский специалист клубу Сильвио Берлускони отказал.
В итоге «Монцу» возглавил Раффаэле Палладино, который ранее работал с молодежной командой клуба.
Сам Раньери остается без работы с января, когда его уволили из «Уотфорда». Ранее его кандидатуру также рассматривала «Болонья».
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