Отказал Берлускони. Раньери предлагали возглавить Монцу

После увольнения Джованни Строппы «Монца» предлагала пост главного тренера Клаудио Раньери. Однако опытный итальянский специалист клубу Сильвио Берлускони отказал.

В итоге «Монцу» возглавил Раффаэле Палладино, который ранее работал с молодежной командой клуба.

Сам Раньери остается без работы с января, когда его уволили из «Уотфорда». Ранее его кандидатуру также рассматривала «Болонья».