Берлускони уволил главного тренера Монцы

«Монца» официально сообщила о том, что главный тренер команды Джованни Строппа был отправлен в отставку.

Такое решение президента «Монцы» Сильвио Берлускони связано с провальным стартом команды в Серии А. В шести турах «Монца», несмотря на масштабное усиление состава летом, набрала всего одно очко.

При чем, было сделано это в предыдущем, шестом туре – ничья 1:1 с «Лечче». «Монца» проводит свой первый в истории сезон в Серии А.