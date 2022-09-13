Италия13 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:51
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Берлускони уволил главного тренера Монцы
Джованни Строппа отправлен в отставку
13 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:51
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«Монца» официально сообщила о том, что главный тренер команды Джованни Строппа был отправлен в отставку.
Такое решение президента «Монцы» Сильвио Берлускони связано с провальным стартом команды в Серии А. В шести турах «Монца», несмотря на масштабное усиление состава летом, набрала всего одно очко.
При чем, было сделано это в предыдущем, шестом туре – ничья 1:1 с «Лечче». «Монца» проводит свой первый в истории сезон в Серии А.
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