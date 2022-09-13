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Италия
13 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:51
546
0

Берлускони уволил главного тренера Монцы

Джованни Строппа отправлен в отставку

13 сентября 2022, 14:02 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:51
546
0
Берлускони уволил главного тренера Монцы
ФК Монца. Джованни Строппа

«Монца» официально сообщила о том, что главный тренер команды Джованни Строппа был отправлен в отставку.

Такое решение президента «Монцы» Сильвио Берлускони связано с провальным стартом команды в Серии А. В шести турах «Монца», несмотря на масштабное усиление состава летом, набрала всего одно очко.

При чем, было сделано это в предыдущем, шестом туре – ничья 1:1 с «Лечче». «Монца» проводит свой первый в истории сезон в Серии А.

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Монца Джованни Строппа Сильвио Берлускони Серия A отставка чемпионат Италии по футболу
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Источник ФК Монца
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