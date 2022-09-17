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  4. Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
Кубок Дэвиса
17 сентября 2022, 12:48 |
764
2

Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»

Главный тренер сборной Украины по теннису прокомментировал противостояние с Венгрией

17 сентября 2022, 12:48 |
764
2
Андрей МЕДВЕДЕВ: «Только один из игроков Венгрии выразил поддержку Украине»
ФТУ. Андрей Медведев и Владислав Орлов

В пятницу, 16 сентября, завершился матч между сборными Украины и Венгрии в в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. Украинские теннисисты дали бой более сильным соперникам и даже сумели забрать 1 очко благодаря победе в парном матче.

Отметим, что противостояние должно было пройти в Украине, но из-за вторжения российских оккупантов игры проходили в Вильнюсе (Литва).

Главный тренер сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился мыслями после окончания игр:

«У нас была хорошая неделя здесь. Как вы знаете мы должны были играть это матч дома, в Украине и мы получили здесь, в Вильнюсе, практически свой второй дом. Очень хочу поблагодарить Федерацию тенниса Литвы, теннисную академию Вильнюса за помощь с тренировками, за прекрасный прием. Мы ощущали вашу поддержку.

Мы чувствовали себя почти также, как если бы играли дома. Единственная вещь, которой нам не хватало в этом матче – домашней атмосферы на трибунах, наших болельщиков. Очень необычно было слышать тишину, перед важными очками.

Конечно все мы надеемся, что нам больше не придется играть домашние матчи за пределами нашей страны. Мы надеемся, что победим в войне вскоре... или не знаю сколько времени на это понадобится, но мы победим и вернемся к нормальной жизни.

Было бы здорово сыграть против такой команды, как Венгрия в Буче, Ирпене или Мариуполе. Возможно в Херсоне, который мы вскоре освободим или в Харькове. Потому что в течении всей этой недели был только один представитель из их команды – это Мартон Фучович, кто приходил, чтобы выразить свою поддержку и симпатию нашей команде. Я был по настоящему удивлен, что никто больше из их делегации не нашел минутки, чтобы просто пожелать нам сыграть следующий матч дома. И конечно глядя на политическую ситуацию, на действия их правительства, очень надеюсь, что мы еще сыграем с этой командой в нашей стране, в одном из городов, которые были разрушены их партнерами – россией.

Помимо этого, я очень горжусь стараниями нашей команды. Очень рад тому, как сыграли сегодня Владислав и Илья свой парный матч. Они очень хотели победить, показали бойцовский дух. Следом Илья показал свой потенциал сражаясь против очень хорошего игрока и вот тут, на мой взгляд, нам не хватило той самой домашней поддержки. Был момент, когда Илья вел 3:1 во втором сете и если бы он почувствовал поддержку от трибун, то ему было бы легче ментально, собственно этим и отличается Кубок Дэвиса от других турниров. Безусловно этот поединок - отличный опыт для нашей команды, который поможет нам выигрывать матчи в будущем».

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Источник Большой теннис Украины
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