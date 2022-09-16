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  4. ХАВИ: «Барселона может обыграть любую команду»
Лига чемпионов
16 сентября 2022, 20:46 |
220
2

ХАВИ: «Барселона может обыграть любую команду»

Наставник «Барселоны» - о матче против «Баварии»

16 сентября 2022, 20:46 |
220
2
ХАВИ: «Барселона может обыграть любую команду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави проанализировал поражение 1:2 от «Баварии» в Лиге чемпионов:

«Если вы видели матч, то наверняка понимаете, что мы могли победить. Нам не хватило эффективности. С нашей стороны важно быть показывать концентрацию все 90 минут и учиться на ошибках. Победы и поражения длятся 24 часа.

Я поговорил с командой, показал видео их ошибок. Они недовольны упущенными моментами. Мы играли хорошо, только не забили. Нельзя упускать так много моментов в матчах Лиги чемпионов.

Я думаю, что мы можем обыграть любую команду, но должны это доказать. Необходимо убедить игроков, что мы на правильном пути. Сейчас обвинять никого не надо.

Мы показали хорошую игру, но должны быть более эффективными. Если ты не раздавишь соперника в Лиге чемпионов, то раздавят тебя».

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Хави Барселона Бавария Бавария - Барселона Лига чемпионов
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Источник Marca
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Комментарии 2
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Владимир Дьяков
Мы хорошо играли, но проиграли 0-2, Хави посмотри второй тайм, Барса так подсела, что счет должен быть минимум 0-5.
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Yura Юрий
"поразку 1:2 від «Баварії»"  Адміни виправте, не міг він цього зробити, бо не було такого ))))  0-2 рахунок
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