WTA16 сентября 2022, 21:36 |
225
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Без шансов. Байндл разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Румынии
Украинка в двух сетах проиграла Ирине Бегу
16 сентября 2022, 21:36 |
225
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 134) не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния).
WTA 125 Бухарест. Грунт. 1/2 финала
Катерина Байндл (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 1:6, 1:6
Отметим, что Байндл за матч не взяла ни одной своей подачи, оба гейма были выиграны на приеме.
Далее представительница Ирина Бегу (Румыния, WTA 41) сыграет с Сарой Эррани (Италия, WTA 115).
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