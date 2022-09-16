Без шансов. Байндл разгромно проиграла в четвертьфинале турнира в Румынии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 134) не смогла пробиться в полуфинал грунтового турнира серии WTA 125 в Бухаресте (Румыния).

WTA 125 Бухарест. Грунт. 1/2 финала

Катерина Байндл (Украина) – Ирина Бегу (Румыния) – 1:6, 1:6

Отметим, что Байндл за матч не взяла ни одной своей подачи, оба гейма были выиграны на приеме.

Далее представительница Ирина Бегу (Румыния, WTA 41) сыграет с Сарой Эррани (Италия, WTA 115).