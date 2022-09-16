17.09.2022 16:00 - : -
Украина. Первая лига16 сентября 2022, 18:45 |
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Нива Тернополь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 17 сентября в 17:00
16 сентября 2022, 18:45 |
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В субботу, 17 сентября, состоится матч 4-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором сыграют тернопольская «Нива» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
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