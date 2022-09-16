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Чемпионат Украины
Нива Тернополь
17.09.2022 16:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 сентября 2022, 18:45 |
152
0

Нива Тернополь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 17 сентября в 17:00

16 сентября 2022, 18:45 |
152
0
Нива Тернополь – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 17 сентября, состоится матч 4-го тура Группы А Первой лиги Украины, в котором сыграют тернопольская «Нива» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Источник Sport.ua
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