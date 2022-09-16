Украина. Первая лига16 сентября 2022, 17:22 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:31
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ФСК Мариуполь уступил Эпицентру
Азовцы потерпели третье поражение в сезоне
16 сентября 2022, 17:22 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:31
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В матче 4-го тура группы А чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги «Эпицентр» минимально выиграл у ФСК «Мариуполь».
Единственный гол в компенсированное время забил бразилец Клаудиней. Для азовцев это третье поражение в сезоне.
Первая лига. Группа А. 4-й тур
«Эпицентр» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Клаудиней (90+1)
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