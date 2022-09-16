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Украина. Первая лига
16 сентября 2022, 17:22 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:31
81
0

ФСК Мариуполь уступил Эпицентру

Азовцы потерпели третье поражение в сезоне

16 сентября 2022, 17:22 | Обновлено 16 сентября 2022, 17:31
81
0
ФСК Мариуполь уступил Эпицентру
ФК Эпицентр

В матче 4-го тура группы А чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги «Эпицентр» минимально выиграл у ФСК «Мариуполь».

Единственный гол в компенсированное время забил бразилец Клаудиней. Для азовцев это третье поражение в сезоне.

Первая лига. Группа А. 4-й тур

«Эпицентр» – ФСК «Мариуполь» – 1:0
Гол: Клаудиней (90+1)

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник Sport.ua
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