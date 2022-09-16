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Лига Европы
16 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:38
896
0

Сергей ШИЩЕНКО: «В Динамо что-то случилось в команде»

Экс-полузащитник сборной Украины – о поражении «Динамо» от АЕКа в Лиге Европы

16 сентября 2022, 13:43 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:38
896
0
Сергей ШИЩЕНКО: «В Динамо что-то случилось в команде»
ФК Динамо Киев

46-летний Сергей Шищенко по итогу матча киевского «Динамо» с АЕКом из Ларнаки (0:1) во 2-м туре группы Лиги Европы отметил действия команды с Кипра. Также он дал совет киевлянам по решению имеющейся у них игровой проблемы.

«В целом, это был скучный матч. Это если говорить о стороннем наблюдателе. «Динамо» не показало зрелищный футбол. Не будем забывать, что на Кипре неплохой чемпионат, куда приезжают легионеры из сильных чемпионатов, вроде Испании и Франции.

Я смотрел подряд два матча кипрских клубов и скажу, что АЕК мне понравился значительно больше, нежели чемпион «Аполлон» (играл в Лиге конференций с «Днепром-1», и проиграл со счетом 1:3. - прим. Sport.ua). АЕК более организованный, обученный клуб. Против «Динамо» гости использовали прессинг и высокую линию обороны. Киприоты играли очень компактно. Этого хватило, чтобы обыграть «Динамо». Ведь мы видим, что по-настоящему голевых моментов у киевлян практически и не было.

Второй год «Динамо» играет без нападающих. Но и это, не главная из проблем. Что-то случилось в команде, я считаю. Полагаю, что руководству клуба стоит в этом разобраться как можно скорее. Впрочем, тут вопрос не только к нападающему – Гармашу или Беседину. А что делали полузащитники, крайние защитники? Сложно, не находясь в коллективе, понять, что происходит. До войны у болельщиков «Динамо» был оптимизм. Сейчас его нет», - рассказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Динамо Киев Лига Европы АЕК Ларнака
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Источник Sportarena
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