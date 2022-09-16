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  4. Максим КОВАЛЬ: «Роналду просто лучший в мире»
Лига Европы
16 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:59
444
0

Максим КОВАЛЬ: «Роналду просто лучший в мире»

Украинский голкипер «Шерифа» - о матч с «Манчестер Юнайтед»

16 сентября 2022, 10:42 | Обновлено 16 сентября 2022, 10:59
444
0
Максим КОВАЛЬ: «Роналду просто лучший в мире»
ФК Шериф Тирасполь

Тираспольский «Шериф», цвета которого защищает Максим Коваль, в домашней встрече 2-го тура Лиги Европы потерпел поражение от манкунианцев со счетом 0:2. Автором одного из голов у ворота украинского голкипера стал португалец Криштиану Роналду, реализовавший на 39-й минуте игры 11-метровый.

«Играли против классной команды - увы, проиграли. Не смогли зацепиться даже за ничью. Будем работать дальше, проведем работу над ошибками.

Казалось, что играли без эмоций? Да нет, когда играешь против такой команды, как это вообще возможно? Изучал ли, как бьет пенальти Роналду? Что тут изучать? Это один из лучших футболистов в мире, просто лучший в мире на данный момент. Что тут еще скажешь», - рассказал Коваль.

«Манчестер Юнайтед», имея 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы Е, уступая испанскому клубу «Реал Сосьедад» (6 очков). У «Шерифа» также 3 балла и третья позиция.

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Максим Коваль Шериф Тирасполь Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Лига Европы
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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