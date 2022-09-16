РОНАЛДУ – о победе 2:0 над Шерифом: «Отличная работа, парни»

37-летний Криштиану Роналду отметил важность завоевания «Манчестер Юнайтед» трех очков в поединке с «Шерифом», цвета которого, напомним, защищает украинский голкипера Максим Коваль. Напомним, португалец стал автором одного из голов манкуниацев в ворота молдавской команды.

«Рад забить и помочь команде победить! Три важных очка! Отличная работа, парни!» – написал португалец в своем Твиттере.

«Манчестер Юнайтед» после победы над «Шерифом» в таблице группы Е Лиги Европы занимает 2 место, имея 3 очка. Также 3 пункта, но худшие дополнительные показатели у «Шерифа». Лидирует «Реал Сосьедад» (6 пунктов), а замыкает квартет «Омония» (0 пунктов). 6 октября «красные дьяволы» сыграют в гостях с «Омонией».