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Молодежные турниры
16 сентября 2022, 07:15 |
67
0

Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0. Важная дебютная победа. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА

16 сентября 2022, 07:15 |
67
0
Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0. Важная дебютная победа. Видео гола и обзор
ФК Рух Львов

В среду, 14 сентября в 18:00, прошел поединок Юношеской лиги УЕФА между львовским «Рухом» U-19 и польской командой «Заглембе» U-19.

Юношеская лига УЕФА. 1-й раунд, первый матч

14 сентября, Люблин (Польша)

«Рух» U-19 (Украина) – «Заглембе» U-19 (Польша) – 1:0

Гол: Непейпиев, 24

Удаление: Слюбик, 49.

Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября. По договоренности сторон команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Люблин.

Отметим, что украинский клуб дебютировал в Юношеской Лиге УЕФА.

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Рух Львов U-19 Заглембе U-19 Рух - Заглембе Юношеская лига УЕФА видео голов и обзор
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