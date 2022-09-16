Рух U-19 – Заглембе U-19 – 1:0. Важная дебютная победа. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА
В среду, 14 сентября в 18:00, прошел поединок Юношеской лиги УЕФА между львовским «Рухом» U-19 и польской командой «Заглембе» U-19.
Юношеская лига УЕФА. 1-й раунд, первый матч
14 сентября, Люблин (Польша)
«Рух» U-19 (Украина) – «Заглембе» U-19 (Польша) – 1:0
Гол: Непейпиев, 24
Удаление: Слюбик, 49.
Противостояние состоит из двух раундов. Ответный поединок пройдет 5 октября. По договоренности сторон команды проводят обе встречи на стадионе клуба «Заглембе» в городе Люблин.
Отметим, что украинский клуб дебютировал в Юношеской Лиге УЕФА.
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