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Лига Европы
Ренн
15.09.2022, FT 2 : 2
Фенербахче
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Лига Европы
16 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:37
58
0

Ренн – Фенербахче – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

16 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:37
58
0
Ренн – Фенербахче – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Ренн

В матче второго тура группового раунда Лиги Европы французский «Ренн» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» со счетом 2:2.

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Фенербахче).
83’
Амари Траоре (Ренн) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Фенербахче).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Ренн).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
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видео голов и обзор Ренн Фенербахче Лига Европы
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Источник MEGOGO
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