Лига Европы
15.09.2022, FT 2 : 2
Лига Европы16 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:37
58
0
Ренн – Фенербахче – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
16 сентября 2022, 01:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 01:37
58
0
В матче второго тура группового раунда Лиги Европы французский «Ренн» сыграл вничью с турецким «Фенербахче» со счетом 2:2.
События матча
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Эннер Валенсия (Фенербахче).
83’
Амари Траоре (Ренн) получает красную карточку.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ирфан Кавечи (Фенербахче).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Ренн).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мартен Террье (Ренн).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 сентября 2022, 22:15 7
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
Футбол | 15 сентября 2022, 02:34 1
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2022, 00:55
Футбол | 15.09.2022, 23:52
Баскетбол | 15.09.2022, 11:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.09.2022, 17:21 3
15.09.2022, 07:05 10
Другие виды
Другие виды
14.09.2022, 04:15
15.09.2022, 12:33 5
14.09.2022, 22:10 4
14.09.2022, 06:50