В четверг, 15 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором французский «Ренн» на домашнем стадионе «Роажон Парк» примет турецкий «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ренн

«Ренн» попал в Лигу Европы напрямую через чемпионат Франции, где он занял 4 место. Клуб был близок к Лиге чемпионов, но не добрал 4 очка, чтобы обогнать «Монако». В сезоне нынешнем «красно-черные» провели 7 поединков в Лиге 1, лишь три из которых закончились победой.

В первом туре евротурнира команда Брюно Женезьо встречалась с греческим АЕКом из Ларнаки и одержала выездную победу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит на четвертой компенсированной минуте, так что французский коллектив умеет хладнокровно бороться вплоть до финального свистка.

Фенербахче

Вице-чемпион Турции начал еврокубковый вояж со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где ему противостояло киевское «Динамо». Несмотря на то, что команда Жоржи Жезуша по котировкам букмекеров считалась фаворитом, одержать победу в противостоянии ей не удалось. Первая встреча завершилась безголевой ничьей (0:0), а в ответном матче киевляне дожали соперника в дополнительное время (2:1).

Однако на групповом раунде Лиги Европы судьба снова свела «желтых канареек» с подопечными Мирчи Луческу, и тут уже «Фенербахче» оказался сильнее. Интересно, что, как и «Ренн», турецкий клуб вырвал победу непосредственно перед финальным свистком, на второй добавленной к основному времени минуте. С тремя очками коллектив из Стамбула делит в турнирной таблице лидерство с предстоящим оппонентом.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ренн» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ренн»: Манданда – Труффер, Теате, Родон, Траоре, Сулемана, Сантамария, Дуэ, Буриго, Террье, Гуири.

«Фенербахче»: Байиндыр – Густаво Энрике, Салаи, Перес, Алиоски, Арао, Креспо, Кадиолу, Кинг, Жоао Педро, Росси.

15 сентября, четверг