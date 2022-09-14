Ренн – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Поединок соперников киевского «Динамо» по группе B
В четверг, 15 сентября, состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором французский «Ренн» на домашнем стадионе «Роажон Парк» примет турецкий «Фенербахче». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Ренн
«Ренн» попал в Лигу Европы напрямую через чемпионат Франции, где он занял 4 место. Клуб был близок к Лиге чемпионов, но не добрал 4 очка, чтобы обогнать «Монако». В сезоне нынешнем «красно-черные» провели 7 поединков в Лиге 1, лишь три из которых закончились победой.
В первом туре евротурнира команда Брюно Женезьо встречалась с греческим АЕКом из Ларнаки и одержала выездную победу со счетом 2:1. Причем победный гол был забит на четвертой компенсированной минуте, так что французский коллектив умеет хладнокровно бороться вплоть до финального свистка.
Фенербахче
Вице-чемпион Турции начал еврокубковый вояж со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где ему противостояло киевское «Динамо». Несмотря на то, что команда Жоржи Жезуша по котировкам букмекеров считалась фаворитом, одержать победу в противостоянии ей не удалось. Первая встреча завершилась безголевой ничьей (0:0), а в ответном матче киевляне дожали соперника в дополнительное время (2:1).
Однако на групповом раунде Лиги Европы судьба снова свела «желтых канареек» с подопечными Мирчи Луческу, и тут уже «Фенербахче» оказался сильнее. Интересно, что, как и «Ренн», турецкий клуб вырвал победу непосредственно перед финальным свистком, на второй добавленной к основному времени минуте. С тремя очками коллектив из Стамбула делит в турнирной таблице лидерство с предстоящим оппонентом.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Ренн» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Ренн»: Манданда – Труффер, Теате, Родон, Траоре, Сулемана, Сантамария, Дуэ, Буриго, Террье, Гуири.
«Фенербахче»: Байиндыр – Густаво Энрике, Салаи, Перес, Алиоски, Арао, Креспо, Кадиолу, Кинг, Жоао Педро, Росси.
15 сентября, четверг
|«Ренн» – «Фенербахче»
|Ренн. Стадион «Роажон Парк». 22:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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