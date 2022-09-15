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ATP
15 сентября 2022, 22:47 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:03
396
0

Я смеялся и плакал, была радость и боль! Прощальное письмо Федерера

Легенда мирового тенниса трогательно прощается со спортивной карьерой

15 сентября 2022, 22:47 | Обновлено 15 сентября 2022, 23:03
396
0
Я смеялся и плакал, была радость и боль! Прощальное письмо Федерера
Instagram. Роджер Федерер

Легендарный теннисист Роджер Федерер сообщил, что завершит карьеру после Кубка Лейвера.

Швейцарец сыграет на прощальном турнире за команду Европы, в которой его партнерами будут Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

Федерер написал прощальное письмо всему теннисному сообществу. Легенда мирового тенниса трогательно прощается со спортивной карьерой.

Моей теннисной семье и не только

Из всех подарков, которые теннис преподнес мне за эти годы, самым большим, без сомнения, были люди, которых я встретил на своем пути: мои друзья, мои соперники и, прежде всего, болельщики, которые отдают спорту жизнь. Сегодня я хочу поделиться со всеми вами новостями.

Как многие из вас знают, последние три года подарили мне много проблем в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но также я знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне стало ясным. Мне 41 год. Я сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис отнесся ко мне более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен понять, что пора заканчивать свою соревновательную карьеру.

Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я, конечно, продолжу играть в теннис в будущем, но только не на турнирах Большого шлема или в туре.

Вы все невероятные, и я наслаждался каждой минутой с вами!

Я хочу поблагодарить своих верных спонсоров, которые для меня действительно как партнеры; и трудолюбивые команды и турниры ATP Tour, которые неизменно приветствовали всех нас с добротой и гостеприимством.

Я также хотел бы поблагодарить своих соперников на корте. Мне посчастливилось сыграть столько эпических матчей, которые я никогда не забуду. Мы сражались честно, со страстью и интенсивностью, и я всегда старался уважать историю игры. Я чувствую себя очень благодарным. Мы подталкивали друг друга и вместе вывели теннис на новый уровень.

Прежде всего, я должен выразить особую благодарность моим невероятным болельщикам. Вы никогда не узнаете, сколько сил и веры вы дали мне. Вдохновляющее чувство игры на полных стадионах было одним из самых острых ощущений в моей жизни. Без вас эти успехи казались бы одинокими, а не наполненными радостью и энергией.

Последние 24 года в туре были невероятным приключением. Хотя иногда кажется, что это прошло за 24 часа, это также было настолько глубоким и волшебным, что мне кажется, что я уже прожил полную жизнь. Мне посчастливилось играть перед вами в более чем 40 разных странах. Я смеялся и плакал, чувствовал радость и боль, и больше всего я чувствовал себя невероятно живым. Во время своих путешествий я встретил много замечательных людей, которые останутся друзьями на всю жизнь, которые постоянно находили время в своем плотном графике, чтобы посмотреть, как я играю, и подбодрить меня по всему миру. Спасибо!

Когда моя любовь к теннису зародилась, я был ещё мальчишкой в своем родном Базеле. Я наблюдал за игроками с чувством удивления. Они были для меня как гиганты, и я начал мечтать. Мои мечты заставили меня трудиться усерднее, и начать верить в себя. Маленький успех придал мне уверенности, и весь мой путь – самое удивительное путешествие, которое вело меня к этому дню.

Итак, я хочу от всего сердца поблагодарить всех вас, всех во всем мире, кто помог воплотить в жизнь мечты маленького швейцарского мальчика с мячом и ракеткой.

Теннис, я люблю тебя и никогда не покину!

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