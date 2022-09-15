Олег СОБУЦКИЙ: «Павелко мне просто мстит»

Основатель «Агробизнеса» Олег Собуцкий прокомментировал требования УАФ отстранить его от должности главы Ассоциации ветеранского футбола Украины:

«Господин Павелко мне просто мстит. Когда я говорю «Павелко» имею в виду целую структуру под названием УАФ, ведь ее глава сейчас полностью узурпировал власть в своих руках. Это преследование меня лично и рейдерский захват Ассоциации ветеранского футбола Украины, которую я имею честь представлять. Если коротко почему это происходит – им точно не понравилось, что Спортивный арбитражный суд Лозанны публично унизил их в юридической плоскости.

Я думаю все понимают разницу между пожизненным запретом заниматься футболом и сроком в 5 лет. Это было сфабриковано дело против меня. УАФ уже очень давно стремилась вместо меня поставить главой Ассоциации ветеранского футбола Украины Анатолия Демьяненко, в первую очередь рассказывая, что не хочет занимать эту должность, но впоследствии все стало на свои места.

Возможно в глубине души пан Демьяненко и не хотел, но есть Андрей Павелко, который хочет все и вся. Следовательно, против меня была организована целая кампания. Они пользовались моментом и сделали мне основание. Сфабриковали против меня дело на матче «Агробизнес» – «Минай» и, как следствие, решили меня пожизненно лишить возможности заниматься футболом. После получения документов по CAS, где мне сократили срок до пяти лет, в УАФ не могут успокоиться.

Сейчас они делают все возможное и невозможное, чтобы вместо меня поставить другого человека управлять АВФУ. Я понимаю, почему против меня началось преследование. Это дело не однажды. Я не согласился подписывать документы о переезде завода по изготовлению искусственных полей в Краматорск. И с этого времени началась кампания по устранению меня от футбола. А игра с «Минаем» была для них только поводом для УАФ, чтобы меня отстранить от всех процессов».

Ранее CAS сократил период дисквалификации Собуцкого до 5 лет.