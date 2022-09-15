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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Ребята хорошо меня знают, но сдержать не сумели»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 05:01 |
174
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Ребята хорошо меня знают, но сдержать не сумели»

Норвежский форвард прокомментировал победу «Ман Сити» и свой красивый гол

15 сентября 2022, 05:01 |
174
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Ребята хорошо меня знают, но сдержать не сумели»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды над своим бывшим клубом «Боруссией Дортмунд» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Было приятно вновь всех увидеть [игроков и тренера «Боруссии»]. Они меня не сдержали – я забил. Играли они хорошо. Абсолютно не сомневался в том, что следить за мной будут всю игру, поскольку Эдин Терзич меня очень хорошо знает. Три очка – вот что имеет значение.

Я думаю, у меня реально длинные ноги! Вот как я достал этот мяч. Надо сказать, это реально крутой гол!».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Манчестер Сити - Боруссия Д
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Источник Sport.ua
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