Эрлинг ХОЛАНД: «Ребята хорошо меня знают, но сдержать не сумели»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу команды над своим бывшим клубом «Боруссией Дортмунд» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Было приятно вновь всех увидеть [игроков и тренера «Боруссии»]. Они меня не сдержали – я забил. Играли они хорошо. Абсолютно не сомневался в том, что следить за мной будут всю игру, поскольку Эдин Терзич меня очень хорошо знает. Три очка – вот что имеет значение.

Я думаю, у меня реально длинные ноги! Вот как я достал этот мяч. Надо сказать, это реально крутой гол!».