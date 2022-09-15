Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу прокомментировал результат своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера»:

– Первые 55–60 минут игры были важными. Не следует забывать, что мы играли вне дома, а в выездных матчах всегда напряженная ситуация. Здесь мы играли, думая об устойчивости, очках и максимальном количестве голов. Поединки на самом высоком уровне всегда трудны, однако стоит принять то, что мы получили. Да, забили гол и взяли одно очко. Если так будем играть и дальше, то я рассчитываю на хорошие результаты. Если говорить по поводу игры, то она была хорошей. Если же говорить о результате, то могли рассчитывать на большее, если бы забили еще один гол. Уже ничего не изменишь, но вообще игра получилась хорошей.

– Насколько важно первое очко в Лиге чемпионов?

– Самое важное – вести игру. Этот матч прошел на самом высоком уровне. Как и любой другой в Лиге чемпионов, он сопровождался большим давлением. Мы играли здесь, чтобы взять очки, и то, что нам удалось зарабатывалось очень непросто. Требовалось хорошо поработать и проявить себя максимально, чтобы добиться такого результата. Получили очко – это поощряет и хорошо для команды.