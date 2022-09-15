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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 01:55 | Обновлено 15 сентября 2022, 02:15
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0

Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»

Ангелос Постекоглу высказался после ничьей своих подопечных с донецким «Шахтером»

15 сентября 2022, 01:55 | Обновлено 15 сентября 2022, 02:15
199
0
Главный тренер Селтика: «Если б забили еще один гол, то победили бы Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер шотландского «Селтика» Ангелос Постекоглу прокомментировал результат своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера»:

– Первые 55–60 минут игры были важными. Не следует забывать, что мы играли вне дома, а в выездных матчах всегда напряженная ситуация. Здесь мы играли, думая об устойчивости, очках и максимальном количестве голов. Поединки на самом высоком уровне всегда трудны, однако стоит принять то, что мы получили. Да, забили гол и взяли одно очко. Если так будем играть и дальше, то я рассчитываю на хорошие результаты. Если говорить по поводу игры, то она была хорошей. Если же говорить о результате, то могли рассчитывать на большее, если бы забили еще один гол. Уже ничего не изменишь, но вообще игра получилась хорошей.

– Насколько важно первое очко в Лиге чемпионов?

– Самое важное – вести игру. Этот матч прошел на самом высоком уровне. Как и любой другой в Лиге чемпионов, он сопровождался большим давлением. Мы играли здесь, чтобы взять очки, и то, что нам удалось зарабатывалось очень непросто. Требовалось хорошо поработать и проявить себя максимально, чтобы добиться такого результата. Получили очко – это поощряет и хорошо для команды.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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