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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 01:39 | Обновлено 15 сентября 2022, 02:29
129
0

Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»

Защитник «Шахтера» поделился мыслями после матча с шотландской командой

15 сентября 2022, 01:39 | Обновлено 15 сентября 2022, 02:29
129
0
Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мыслями после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика»:

«Отличное впечатление сложилось о команде, которая сегодня против нас играла. Мы прекрасно понимали, что матч будет трудным, и готовились ко встрече именно с «Селтиком».

Тренер отмечал, что будет труднее, чем с «РБ Лейпцигом». Этот клуб пока лучше немецкой команды, поэтому мы очень тщательно подходили к игре и отдали все силы на поле. Делали все для победы и для того, чтобы порадовать наших болельщиков».

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Валерий Бондарь Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик Шахтер - Селтик РБ Лейпциг
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Источник ФК Шахтер Донецк
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