Валерий БОНДАРЬ: «Селтик оказался сильнее, чем РБ Лейпциг»

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мыслями после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика»:

«Отличное впечатление сложилось о команде, которая сегодня против нас играла. Мы прекрасно понимали, что матч будет трудным, и готовились ко встрече именно с «Селтиком».

Тренер отмечал, что будет труднее, чем с «РБ Лейпцигом». Этот клуб пока лучше немецкой команды, поэтому мы очень тщательно подходили к игре и отдали все силы на поле. Делали все для победы и для того, чтобы порадовать наших болельщиков».