Манчестер Юнайтед может сыграть в ЛЕ с Шерифом без Рашфорда

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может пропустить поединок с «Шерифом» во 2-м тура Лиги Европы.

Сообщается, что 24-летний воспитанник академии «красных дьяволов» отсутствовал на сегодняшней тренировке команды перед вылетом в Молдову и, скорее всего, в предстоящей встрече участие не примет. В аналогичной ситуации находятся также полузащитник Донни ван де Бек и крайний защитник Аарон Ван-Биссака.

«Манчестер Юнайтед», напомним, в 1-м туре Лиги Европы проиграл дома «Реалу Сосьедад» со счетом 0:1.

Игра «Шериф» - «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 15 сентября, в Тирасполе, начало – в 19:45 по Киеву.

Как известно, минувшим летом Маркус Рашфорд мог покинуть «Манчестер Юнайтед», но среди прочего он отказался стать игроком «Тоттенхэма».