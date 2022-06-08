Рэшфорд отказался переходить в Тоттенхэм

«Тоттенхэм» делал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Маркуса Рэшфорда. Однако переход не состоялся из-за того, что сам игрок не хочет покидать МЮ.

Рэшфорд надеется впечатлить нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и завоевать себе место в основе.

В нынешнем сезоне Рэшфорд стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед» потерял. На его счету 5 голов и 2 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.