Англия08 июня 2022, 23:10 |
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Рэшфорд отказался переходить в Тоттенхэм
Форвард хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
08 июня 2022, 23:10 |
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«Тоттенхэм» делал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Маркуса Рэшфорда. Однако переход не состоялся из-за того, что сам игрок не хочет покидать МЮ.
Рэшфорд надеется впечатлить нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и завоевать себе место в основе.
В нынешнем сезоне Рэшфорд стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед» потерял. На его счету 5 голов и 2 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.
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