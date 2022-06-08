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  4. Рэшфорд отказался переходить в Тоттенхэм
Англия
08 июня 2022, 23:10 |
498
0

Рэшфорд отказался переходить в Тоттенхэм

Форвард хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

08 июня 2022, 23:10 |
498
0
Рэшфорд отказался переходить в Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

«Тоттенхэм» делал официальное предложение «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Маркуса Рэшфорда. Однако переход не состоялся из-за того, что сам игрок не хочет покидать МЮ.

Рэшфорд надеется впечатлить нового главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага и завоевать себе место в основе.

В нынешнем сезоне Рэшфорд стабильное место в основе «Манчестер Юнайтед» потерял. На его счету 5 голов и 2 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.

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Источник The Times
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