Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд потерял место в основе «Манчестер Юнайтед», из-за чего в СМИ заговорили о возможном уходе 24-летнего английского форварда.
Сам Рэшфорд недоволен количеством игрового времени под руководством Ральфа Рангника. Но летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, и форвард надеется, что с его появлением ситуация изменится.
Рэфшорд планирует в ближайшее время провести разговор с тен Хагом, и уже после этого принять решение по поводу своего будущего. Игроком интересуется «Барселона».
В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость Рэшфорда оценивается в 70 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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