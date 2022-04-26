Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед

Форвард ждет разговора с новым наставником команды

  • 26.04.2022 20:44
  • 336 просмотров
  • 0 комментариев
Рэшфорд не хочет покидать Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд потерял место в основе «Манчестер Юнайтед», из-за чего в СМИ заговорили о возможном уходе 24-летнего английского форварда.

Сам Рэшфорд недоволен количеством игрового времени под руководством Ральфа Рангника. Но летом «Манчестер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, и форвард надеется, что с его появлением ситуация изменится.

Рэфшорд планирует в ближайшее время провести разговор с тен Хагом, и уже после этого принять решение по поводу своего будущего. Игроком интересуется «Барселона».

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость Рэшфорда оценивается в 70 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности