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Барселона интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру в Испании

  • 22.04.2022 21:19
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Барселона интересуется форвардом Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» попытается во время летнего трансферного окна подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Каталонцы очень высоко ценят универсальность игрока.

Сам Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед». В последнее время он получает меньше игровой практики, что стоило ему места в сборной Англии. Новый главный «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг также готов отпустить Рэшфорда.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость Рэшфорда оценивается в 70 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.

Источник — Sport.es

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