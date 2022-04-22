Барселона интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

«Барселона» попытается во время летнего трансферного окна подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Каталонцы очень высоко ценят универсальность игрока.

Сам Рэшфорд готов покинуть «Манчестер Юнайтед». В последнее время он получает меньше игровой практики, что стоило ему места в сборной Англии. Новый главный «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг также готов отпустить Рэшфорда.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 5 голов и 2 ассиста в 30 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость Рэшфорда оценивается в 70 миллионов евро, контракт действует до лета 2023 года.