Рэшфорд потеряет место в сборной Англии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вскоре может потерять место в сборной Англии. Это ставит под угрозу его участие в ЧМ-2022.
Скорее всего, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не вызовет Рэшфорда на товарищеские матчи в марте.
Такие решение будет связано с тем, что Рэшфорд потерял место в составе «Манчестер Юнайтед». В последних 11 матчах за клуб форвард лишь дважды появлялся в основе.
Источник — ESPN
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