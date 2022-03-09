Рэшфорд потеряет место в сборной Англии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вскоре может потерять место в сборной Англии. Это ставит под угрозу его участие в ЧМ-2022.

Скорее всего, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не вызовет Рэшфорда на товарищеские матчи в марте.

Такие решение будет связано с тем, что Рэшфорд потерял место в составе «Манчестер Юнайтед». В последних 11 матчах за клуб форвард лишь дважды появлялся в основе.