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Рэшфорд потеряет место в сборной Англии

У форварда «Манчестер Юнайтед» проблемы с игровой практикой

  • 09.03.2022 16:27
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Рэшфорд потеряет место в сборной Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд вскоре может потерять место в сборной Англии. Это ставит под угрозу его участие в ЧМ-2022.

Скорее всего, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не вызовет Рэшфорда на товарищеские матчи в марте.

Такие решение будет связано с тем, что Рэшфорд потерял место в составе «Манчестер Юнайтед». В последних 11 матчах за клуб форвард лишь дважды появлялся в основе.

Источник — ESPN

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