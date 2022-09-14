Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Бенфики богатая история в Европе»
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:37
93
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Бенфики богатая история в Европе»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем матче с португальским клубом

14 сентября 2022, 14:28 | Обновлено 14 сентября 2022, 14:37
93
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Бенфики богатая история в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«У «Бенфики» богатая история в Европе. Эта команда привычна к таким матчам. Она играет очень агрессивно, у нее за плечами серия из 11 побед. Мы должны показать компактную игру и действовать как одно целое. Тактическая схема? У меня сомнения насчет полузащиты. Решение приму перед игрой», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер открыл счет в матче с Селтиком в Юношеской лиге УЕФА
Симоне ИНДЗАГИ: «Знали, что нельзя недооценивать соперника»
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Массимилиано Аллегри Лига чемпионов Ювентус Бенфика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 без Громова отправился на матче против Аполлона
Футбол | 14 сентября 2022, 13:55 0
Днепр-1 без Громова отправился на матче против Аполлона
Днепр-1 без Громова отправился на матче против Аполлона

В состав делегации вошел 21 футболист

ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
Бокс | 14 сентября 2022, 05:29 1
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя

Ньюфел Уата присел на колено и поднял кверху руку.

Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Футбол | 13.09.2022, 20:39
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Виноват МЮ. Названа причина отказа Шахтера продавать Мудрика
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Футбол | 14.09.2022, 10:55
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Футбол | 13.09.2022, 15:55
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Угловой на последней минуте. Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
12.09.2022, 22:00 23
Футбол
Сторона Джошуа подтвердила: все условия боя против Фьюри приняты
Сторона Джошуа подтвердила: все условия боя против Фьюри приняты
13.09.2022, 19:40 1
Бокс
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
Сабо назвал главную причину последних неудач киевского Динамо
13.09.2022, 20:33 2
Футбол
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
ФОТО. Длинноногая Билодид показала, как загорела в Испании
13.09.2022, 18:43 2
Другие виды
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
Порту – Брюгге – 0:4. Яремчук и Соболь. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 04:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлены дата и место поединка Ломаченко с Ортисом
12.09.2022, 22:05 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности