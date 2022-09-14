Массимилиано АЛЛЕГРИ: «У Бенфики богатая история в Европе»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«У «Бенфики» богатая история в Европе. Эта команда привычна к таким матчам. Она играет очень агрессивно, у нее за плечами серия из 11 побед. Мы должны показать компактную игру и действовать как одно целое. Тактическая схема? У меня сомнения насчет полузащиты. Решение приму перед игрой», - сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Бенфика» состоится сегодня, 14 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.