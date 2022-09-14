Ярмоленко попал в символическую сборную тура в ОАЭ

В матче 2-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн» на своем стадионе принимал клуб «Аль-Дафра». Команда Сергея Реброва уничтожила соперника со счётом 7:0.

Украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко провел на поле все 90 минут и на 35-й минуте забил 3-й мяч для своей команды в ворота гостей. Для капитана сборной Украины это дебютный гол в чемпионате ОАЭ в составе «Аль-Айна».

Также Ярмоленко отличился результативной передачей в этой игре. Украинца включили в команду недели чемпионата ОАЭ с оценкой 8.2.

Отметим, что для Андрея это 2-й гол за команду, но 1-й в официальных матчах. Ранее он забивал в товарищеской игре.

32-летний полузащитник перешел в «Аль-Айн» из английского «Вест Хэма» в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на год с возможностью продления еще на сезон.