Ярмоленко попал в символическую сборную тура в ОАЭ
Украинец забил дебютный гол в официальных матчах за новую команду
В матче 2-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн» на своем стадионе принимал клуб «Аль-Дафра». Команда Сергея Реброва уничтожила соперника со счётом 7:0.
Украинский вингер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко провел на поле все 90 минут и на 35-й минуте забил 3-й мяч для своей команды в ворота гостей. Для капитана сборной Украины это дебютный гол в чемпионате ОАЭ в составе «Аль-Айна».
Также Ярмоленко отличился результативной передачей в этой игре. Украинца включили в команду недели чемпионата ОАЭ с оценкой 8.2.
Отметим, что для Андрея это 2-й гол за команду, но 1-й в официальных матчах. Ранее он забивал в товарищеской игре.
32-летний полузащитник перешел в «Аль-Айн» из английского «Вест Хэма» в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на год с возможностью продления еще на сезон.
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