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Лига Чемпионов
Байер
13.09.2022, FT 2 : 0
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:51
122
0

Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:51
122
0
Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча
ФК Байер

13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Байер» дома победил испанский «Атлетико» (2:0).

Оба мяча были забиты в концовке поединка, в последние 10 минут матча.

Лига чемпионов 2022/23

2-й тур, 13 сентября

22:00. Байер – Атлетико Мадрид – 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андрих, 84 мин.

ГОЛ! 2:0. Диаби, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
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Лига чемпионов Байер Атлетико Мадрид видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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