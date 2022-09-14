Лига Чемпионов
13.09.2022, FT 2 : 0
Лига чемпионов14 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:51
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Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября 2022, 05:45 | Обновлено 14 сентября 2022, 05:51
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13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Байер» дома победил испанский «Атлетико» (2:0).
Оба мяча были забиты в концовке поединка, в последние 10 минут матча.
Лига чемпионов 2022/23
2-й тур, 13 сентября
22:00. Байер – Атлетико Мадрид – 2:0
Голы: Андрих, 84, Диаби, 87.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Андрих, 84 мин.
ГОЛ! 2:0. Диаби, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
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