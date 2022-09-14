Байер – Атлетико – 2:0. Два мяча в концовке. Видео голов и обзор матча

13 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов немецкий «Байер» дома победил испанский «Атлетико» (2:0).

Оба мяча были забиты в концовке поединка, в последние 10 минут матча.

Лига чемпионов 2022/23

2-й тур, 13 сентября

22:00. Байер – Атлетико Мадрид – 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андрих, 84 мин.

ГОЛ! 2:0. Диаби, 87 мин.