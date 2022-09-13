Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд молод и голоден»

Испанец Пеп Гвардиола заявил, что у Эрлинга Холанда имеются отличные перспективы для профессионального роста. Наставник «горожан» сделал такое заявление в преддверии матча его команды во 2-м туре Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд – бывшей командой форварда.

«Он молод и голоден. В индивидуальном плане он может стать лучше. Он может быть лучше, это точно. Налаживание связей с партнерами и правильный выбор времени сделают его лучшим футболистом», - рассказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Холанд сыграл во всех шести матчах, забил 10 голов и сделал один ассист.

Поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 14 сентября, начало - в 22:00 по Киеву.

Ранее Холанд высказал мнение о главном тренер «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, который, в свою очередь, назвал условие для провала «горожан» в нынешней Лиге чемпионов.