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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд молод и голоден»
Англия
13 сентября 2022, 18:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 18:53
244
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд молод и голоден»

Главный тренер «Манчестер Сити» - о норвежском нападающем команды

13 сентября 2022, 18:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 18:53
244
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд молод и голоден»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Испанец Пеп Гвардиола заявил, что у Эрлинга Холанда имеются отличные перспективы для профессионального роста. Наставник «горожан» сделал такое заявление в преддверии матча его команды во 2-м туре Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд – бывшей командой форварда.

«Он молод и голоден. В индивидуальном плане он может стать лучше. Он может быть лучше, это точно. Налаживание связей с партнерами и правильный выбор времени сделают его лучшим футболистом», - рассказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Холанд сыграл во всех шести матчах, забил 10 голов и сделал один ассист.

Поединок 2-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Боруссия» Дортмунд состоится в среду, 14 сентября, начало - в 22:00 по Киеву.

Ранее Холанд высказал мнение о главном тренер «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле, который, в свою очередь, назвал условие для провала «горожан» в нынешней Лиге чемпионов.

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Источник Sky Sports
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