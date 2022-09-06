Гвардиола назвал условие для провала «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Пеп Гвардиола заявил, что вероятный триумф «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов не зависит исключительно от голевого таланта норвежского нападающего Эрлинга Холанда, который, как известно, был куплен минувшим летом.

«Если мы взвалим все на плечи Эрлинга, то не выиграем Лигу чемпионов. Мы стараемся помогать ему забивать голы. Мы убедили его перейти сюда, так как он почувствовал, что у нас нет нападающих, и здесь он сможет много играть.

Я понимаю, что все говорят об Эрлинге, но у меня в составе три или четыре новых игрока. Я хочу, чтобы они адаптировались. Надеюсь, Холанд сможет помочь нам, но мы не выиграем только из-за него и не проиграем только из-за него. У него есть особенные качества. Возможно, он способен решить проблемы, которые у нас есть. Но хорошо играть должна вся команда», – рассказал Гвардиола.

Холанд, напомним, в шести стартовых турах чемпионата Англии забил 10 голов и сделал 1 ассист.

Сегодня, во вторник 6 сентября, «Манчестер Сити» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде с «Севильей». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Ранее Пеп Гвардиола сознался, что понимает: от него ждут триумфа в Лиге чемпионов.