Лига чемпионов06 сентября 2022, 14:40 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:40
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ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Понимаю, что наконец-таки должен победить в ЛЧ»
Наставник «горожан» - о приоритетах на новую Лигу чемпионов
06 сентября 2022, 14:40 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:40
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Испанский специалист Хосеп Гвардиола признался, что прекрасно знает: в чемпионском турнире от него и его команды многие ждут только победы.
В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет в Испании с «Севильей». Игра на поле арены «Рамос Санчес Писхуан» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.
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Жаль, что Зина ушел. Так уже как-то новости про МС немного "параллельны" стали.