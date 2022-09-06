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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Понимаю, что наконец-таки должен победить в ЛЧ»
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 14:40 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:40
726
3

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Понимаю, что наконец-таки должен победить в ЛЧ»

Наставник «горожан» - о приоритетах на новую Лигу чемпионов

06 сентября 2022, 14:40 | Обновлено 06 сентября 2022, 15:40
726
3
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Понимаю, что наконец-таки должен победить в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский специалист Хосеп Гвардиола признался, что прекрасно знает: в чемпионском турнире от него и его команды многие ждут только победы.

В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» Гвардиолы сыграет в Испании с «Севильей». Игра на поле арены «Рамос Санчес Писхуан» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 22:00 по Киеву.

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Пеп Гвардиола видео Лига чемпионов Севилья - Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Remark
Нужно ещё пару тройку Холлондов, вот тогда может точняк ЛЧ с МС возьмёшь
Жаль, что Зина ушел. Так уже как-то новости про МС немного "параллельны" стали.
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0
veter
Значит надо начинать с разгрома Севильи
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0
Петр Яновский
С Тикой сракой ты никогда не победишь. Пора бы уже это понять.
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0
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