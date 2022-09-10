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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Гвардиола помешан на футболе, как и я»
Англия
10 сентября 2022, 11:40 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:10
147
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Гвардиола помешан на футболе, как и я»

Нападающий «Манчестер Сити» – о главном тренере

10 сентября 2022, 11:40 | Обновлено 10 сентября 2022, 12:10
147
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Гвардиола помешан на футболе, как и я»
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметил, что их с главным тренером клуба Пепом Гвардиолой объединяет одержимость футболом.

«Думаю, что Гвардиола немного помешан на футболе, как и я. Мы оба любим футбол. Он был игроком, сейчас он тренер, и да, он одержим футболом, и это то, что мне нравится. Он думает о каждой мелочи в футболе и о том, как можно добиться большего успеха, и это то, что мне нравится в нем.

Пока все складывается хорошо, вы можете видеть это по голам и по нашей игре. Система действительно сложная. Я старался как можно быстрее адаптироваться к ней, потому что времени почти нет. Это сложная система, но она очень хороша», - сказал Холанд.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник Telemundo Deportes
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