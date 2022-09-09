Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд: «Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой»
Германия
09 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:57
814
1

Боруссия Дортмунд: «Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой»

Спортивный директор «шмелей» – об уходе из команды норвежского нападающего

09 сентября 2022, 16:35 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:57
814
1
Боруссия Дортмунд: «Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Себастьян Кель вспомнил ситуацию, которая имела место внутри коллектива из-за Эрлинга Холанда. Топ-менеджер Боруссии заявил, что норвежец, который минувшим летом перешел в Манчестер Сити, стал проблемной персоной для дортмундцев. Напомним, форвард провел за Боруссию из Дортмунда 89 матчей, забил 86 голов.

«Хотя мы полностью признаем и ценим успешную игру Эрлинга в нашей команде, в концовке своего периода в клубе он стал проблемой. В самом клубе и в раздевалке.

Учитывая это, время для его продажи было выбрано верно. Оно хорошо подходило как нам, так и «Манчестер Сити». Сейчас у нас первые 10 мячей нового сезона забили 10 разных игроков. Это — доказательство правильности решения», - заявил Кель.

Эрлинг Холанд, как известно, признан игроком августа в стане Манчестер Сити. Он в пяти матчах в АПЛ забил 9 голов.

По теме:
Холанд – игрок месяца в Манчестер Сити
Тьерри АНРИ: «Для меня Мбаппе лучше Холанда»
Антонио КАССАНО: «Хулиан Альварес гораздо сильнее Холанда»
Себастьян Кель Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport Bild
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Футбол | 08 сентября 2022, 22:59 12
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча
Фенербахче – Динамо – 2:1. Неудача в концовке. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Футбол | 09 сентября 2022, 13:10 19
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик
Из-за смерти королевы УЕФА может перенести матч Шахтер – Селтик

Новая дата игры, в случае ее переноса, остается неизвестной

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 09.09.2022, 12:30
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
Футбол | 09.09.2022, 16:40
Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
Швед и Зубков. Шахтер заплатил за хавбеков около 4 миллионов евро
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Футбол | 08.09.2022, 21:41
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолій Чорнобук
Трансфер що всіх задовіоьнив. Дортмунд заробляє гроші а украінські команди чомусь не беруть приклад
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
07.09.2022, 19:04 14
Бокс
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко - серебро
08.09.2022, 20:48 4
Другие виды
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Отличный ассист сделал Буяльский
08.09.2022, 21:18
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Это был не футбол. Лучше не проводить пресс-конференцию»
08.09.2022, 23:24 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 30
Бокс
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
Чемпионат мира остался без действующих олимпийских чемпионов
07.09.2022, 20:59 1
Волейбол
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
Порвал кресты. Стало известно, на сколько выбыл Шапаренко
09.09.2022, 07:41 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности