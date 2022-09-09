Боруссия Дортмунд: «Холанд в какой-то момент стал для нас проблемой»

Себастьян Кель вспомнил ситуацию, которая имела место внутри коллектива из-за Эрлинга Холанда. Топ-менеджер Боруссии заявил, что норвежец, который минувшим летом перешел в Манчестер Сити, стал проблемной персоной для дортмундцев. Напомним, форвард провел за Боруссию из Дортмунда 89 матчей, забил 86 голов.

«Хотя мы полностью признаем и ценим успешную игру Эрлинга в нашей команде, в концовке своего периода в клубе он стал проблемой. В самом клубе и в раздевалке.

Учитывая это, время для его продажи было выбрано верно. Оно хорошо подходило как нам, так и «Манчестер Сити». Сейчас у нас первые 10 мячей нового сезона забили 10 разных игроков. Это — доказательство правильности решения», - заявил Кель.

Эрлинг Холанд, как известно, признан игроком августа в стане Манчестер Сити. Он в пяти матчах в АПЛ забил 9 голов.