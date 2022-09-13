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Италия
13 сентября 2022, 18:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 18:25
663
1

МОУРИНЬО: «В футболе больше нет авторских прав, сегодня тренировать проще»

Португальский тренер – о реалиях современного футбола

13 сентября 2022, 18:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 18:25
663
1
МОУРИНЬО: «В футболе больше нет авторских прав, сегодня тренировать проще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

59-летний уроженец Сетубала Жозе Моуриньо заявил, что в футболе сегодняшнего дня уже нет никаких секретов. По признанию специалиста, уже нереально хоть на что-то в игре миллионов заявить авторские права, так как все и у всех на виду. Такое признание Моуриньо сделал после победы своей «Ромы» над «Эмполи» (2:1) в 6-м туре Серии А.

«Нам нужно было сыграть спокойнее [в концовке], ведь у нас следующий матч в четверг. Если мы бы сделали счет 3:1 раньше, то игра бы шла по-другому, но нам было важно вернуться на победный путь. Последние 10 минут мы терпели, 7 минут компенсированного времени – это много. Казалось, что они никогда не закончатся. Поздравляю [Паоло] Дзанетти, с его командой сложно играть, но мы заслужили победу.

Маленькие клубы? Они выросли, сегодня тренировать проще, есть интернет и инстаграм, можно копировать. В футболе больше нет авторских прав. Отставание на одно очко – не проблема. Конечно, победить «Удинезе» на выезде всегда сложно, но чемпионат – это тяжелый марафон. Если бы сегодня нам повезло чуть меньше, мы бы потеряли еще два очка», – заявил Моуриньо.

«Рома» под руководством Моуриньо в таблице Серии А занимает 5 место с 13 очками. В предыдущем поединке чемпионата римляне на поле «Удинезе» потерпели поражение со счетом 0:4.

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Жозе Моуриньо
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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seregka1991
Вот откуда его талант, копипаста ребят
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