МОУРИНЬО: «В футболе больше нет авторских прав, сегодня тренировать проще»

59-летний уроженец Сетубала Жозе Моуриньо заявил, что в футболе сегодняшнего дня уже нет никаких секретов. По признанию специалиста, уже нереально хоть на что-то в игре миллионов заявить авторские права, так как все и у всех на виду. Такое признание Моуриньо сделал после победы своей «Ромы» над «Эмполи» (2:1) в 6-м туре Серии А.

«Нам нужно было сыграть спокойнее [в концовке], ведь у нас следующий матч в четверг. Если мы бы сделали счет 3:1 раньше, то игра бы шла по-другому, но нам было важно вернуться на победный путь. Последние 10 минут мы терпели, 7 минут компенсированного времени – это много. Казалось, что они никогда не закончатся. Поздравляю [Паоло] Дзанетти, с его командой сложно играть, но мы заслужили победу.

Маленькие клубы? Они выросли, сегодня тренировать проще, есть интернет и инстаграм, можно копировать. В футболе больше нет авторских прав. Отставание на одно очко – не проблема. Конечно, победить «Удинезе» на выезде всегда сложно, но чемпионат – это тяжелый марафон. Если бы сегодня нам повезло чуть меньше, мы бы потеряли еще два очка», – заявил Моуриньо.

«Рома» под руководством Моуриньо в таблице Серии А занимает 5 место с 13 очками. В предыдущем поединке чемпионата римляне на поле «Удинезе» потерпели поражение со счетом 0:4.