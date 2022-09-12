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Чемпионат Италии
Эмполи
12.09.2022, FT 1 : 2
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Италия
12 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:43
82
0

С трудом. Рома не без сложностей обыграла Эмполи

Команда Жозе Моуринью реабилитировалась за поражение 0:4 от «Удинезе» в предыдущем туре

12 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:43
82
0
С трудом. Рома не без сложностей обыграла Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Римская «Рома» в выездном матче 6-го тура чемпионата Италии выяснила отношения с «Эмполи».

«Синие» после поражения в 1-м туре сезона от «Специи» (0:1) шли на серии из 4 ничьих, и были полны решимости озадачить и «волков». Но гости в итоге смогли выиграть.

Ключевой в матче стала середина второго тайма, когда Абрахам помог римлянам во второй раз за игру выйти вперед. Вскоре после этого Пеллегрини не реализовал пенальти. А под занавес игры «Эмполи» остался вдесятером, чем, по сути, капитулировал.

2:1 – «Рома» одержала 4 победу и с 13 очками занимает 5 место в таблице Серии А. «Эмполи» на 16 позиции, имея 4 пункта. Лидируют «Наполи», «Аталанта» и «Милан», у которых по 14 очков.

Чемпионат Италии. 6-й тур

«Эмполи» - «Рома» - 1:2

Голы: Дибала, 17 (0:1). Бандинелли, 43 (1:1). Абрахам, 71 (1:2).

На 77-й минуте Пеллегрини («Рома») не реализовал пенальти.

Удален Акпа Акпро, 87 («Эмполи»).

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Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Эмполи Тэмми Абрахам Пауло Дибала
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Источник Sport.ua
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