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Эмполи
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Италия
13 сентября 2022, 04:56 |
58
0

Эмполи – Рома – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Серии А

13 сентября 2022, 04:56 |
58
0
Эмполи – Рома – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Голы Дибалы и Абрахама принесли «Роме» выездную победу над «Эмполи» в 6-м туре итальянского чемпионата. Перевес римлян мог быть и больше, если бы Пеллегрини на 77-й минуте реализовал пенальти – он пробил в перекладину.

Напомним, ранее сообщалось, что 6-й тур Серии А ознаменовался судейским скандалом в матче «Ювентус» - «Салернитана» (2:2).

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Источник Sport.ua
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