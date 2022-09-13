Эмполи – Рома – 1:2. Видео голов и обзор матча

Голы Дибалы и Абрахама принесли «Роме» выездную победу над «Эмполи» в 6-м туре итальянского чемпионата. Перевес римлян мог быть и больше, если бы Пеллегрини на 77-й минуте реализовал пенальти – он пробил в перекладину.

Напомним, ранее сообщалось, что 6-й тур Серии А ознаменовался судейским скандалом в матче «Ювентус» - «Салернитана» (2:2).