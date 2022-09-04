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Чемпионат Италии
Кремонезе
04.09.2022, FT 0 : 0
Сассуоло
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Италия
04 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 00:29
179
0

Моуриньо в шоке! Рома сенсационно пропустила 4 мяча от Удинезе

4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии

04 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 00:29
179
0
Моуриньо в шоке! Рома сенсационно пропустила 4 мяча от Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии.

В вечернем матче шок постиг португальского тренера Жозе Моуриньо, которого недавно признали лучшим наставником лиги в августе.

«Рома» сенсационно пропустила на выезде 4 мяча от «Удинезе» и потерпела первое поражение в сезоне (0:4).

Серия A. 5-й тур. 4 сентября

Удинезе – Рома – 4:0

Голы: Удоджи, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82.

ГОЛ! 1:0. Удоджи, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Самарджич, 56 мин.

ГОЛ! 3:0. Перейра, 75 мин.

ГОЛ! 4:0 Ловрич, 82 мин.

Специя – Болонья – 2:2

Голы: Бастони, 45, Схаутен (автогол), 54 – Арнаутович, 6, 64

Верона – Сампдория – 2:1

Голы: Аудеро (автогол), 44, Дойг, 45 – Капуто, 40

Кремонезе – Сассуоло – 0:0

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Источник Sport.ua
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