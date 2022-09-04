Моуриньо в шоке! Рома сенсационно пропустила 4 мяча от Удинезе
4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии
4 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Италии.
В вечернем матче шок постиг португальского тренера Жозе Моуриньо, которого недавно признали лучшим наставником лиги в августе.
«Рома» сенсационно пропустила на выезде 4 мяча от «Удинезе» и потерпела первое поражение в сезоне (0:4).
Серия A. 5-й тур. 4 сентября
Удинезе – Рома – 4:0
Голы: Удоджи, 5, Самарджич, 56, Перейра, 75, Ловрич, 82.
ГОЛ! 1:0. Удоджи, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Самарджич, 56 мин.
ГОЛ! 3:0. Перейра, 75 мин.
ГОЛ! 4:0 Ловрич, 82 мин.
Специя – Болонья – 2:2
Голы: Бастони, 45, Схаутен (автогол), 54 – Арнаутович, 6, 64
Верона – Сампдория – 2:1
Голы: Аудеро (автогол), 44, Дойг, 45 – Капуто, 40
Кремонезе – Сассуоло – 0:0
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