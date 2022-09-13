Хаби АЛОНСО – про Юргена Клоппа: «Он сокровище Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе:

«Доволен ли я, как тренирует Клопп? Естественно. Мне нравились мои игры против его «Боруссии», когда я был в «Реале» и «Баварии». Было видно, что он особенный. Я помню, когда он подписал контракт с «Ливерпулем», я сразу почувствовал, что он тот, кто нужен. Мы играли с «Ливерпулем» против его «Майнца» в 2006 году, и в интервью до матча он вспомнил, что его любимый стадион – «Энфилд». Так и вышло.

Когда он заключил соглашение с «Ливерпулем», я подумал: «он всегда хотел этого, и он подходит для этой работы». После этого то, что он сделал — легендарно. Юрген – сокровище «Ливерпуля», он вдохновение для игроков, для клуба, для болельщиков, для всех», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Ливерпуля » на официальном сайте.