Хаби АЛОНСО – про Юргена Клоппа: «Он сокровище Ливерпуля»
Экс-игрок Ливерпуля высказался о нынешнем главном тренере
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе:
«Доволен ли я, как тренирует Клопп? Естественно. Мне нравились мои игры против его «Боруссии», когда я был в «Реале» и «Баварии». Было видно, что он особенный. Я помню, когда он подписал контракт с «Ливерпулем», я сразу почувствовал, что он тот, кто нужен. Мы играли с «Ливерпулем» против его «Майнца» в 2006 году, и в интервью до матча он вспомнил, что его любимый стадион – «Энфилд». Так и вышло.
Когда он заключил соглашение с «Ливерпулем», я подумал: «он всегда хотел этого, и он подходит для этой работы». После этого то, что он сделал — легендарно. Юрген – сокровище «Ливерпуля», он вдохновение для игроков, для клуба, для болельщиков, для всех», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Ливерпуля » на официальном сайте.
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