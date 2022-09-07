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  4. Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 23:03 | Обновлено 07 сентября 2022, 23:20
743
1

Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме

У команды Юргена Клоппа все очень плохо

07 сентября 2022, 23:03 | Обновлено 07 сентября 2022, 23:20
743
1
Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился первый тайм первого матча группового раунда Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем». 

Итальянский клуб уничтожил англичан в стартовой 45-минутке, забив три безответных гола. Более того, неаполитанцы могли забивать и больше.

Любопытно, что третий гол забил сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне – Джованни. Для него это дебютный матч в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

«Наполи» – «Ливерпуль» – 3:0 (после первого тайма)
Голы: пенальти Зелиньски (5), Замбо-Ангисса (31), Симеоне (44).

Гол Джованни Симеоне

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Источник Sport.ua
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