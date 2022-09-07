Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме

Завершился первый тайм первого матча группового раунда Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».

Итальянский клуб уничтожил англичан в стартовой 45-минутке, забив три безответных гола. Более того, неаполитанцы могли забивать и больше.

Любопытно, что третий гол забил сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне – Джованни. Для него это дебютный матч в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А

«Наполи» – «Ливерпуль» – 3:0 (после первого тайма)

Голы: пенальти Зелиньски (5), Замбо-Ангисса (31), Симеоне (44).

Гол Джованни Симеоне