Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме
У команды Юргена Клоппа все очень плохо
Завершился первый тайм первого матча группового раунда Лиги чемпионов между «Наполи» и «Ливерпулем».
Итальянский клуб уничтожил англичан в стартовой 45-минутке, забив три безответных гола. Более того, неаполитанцы могли забивать и больше.
Любопытно, что третий гол забил сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне – Джованни. Для него это дебютный матч в Лиге чемпионов.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа А
«Наполи» – «Ливерпуль» – 3:0 (после первого тайма)
Голы: пенальти Зелиньски (5), Замбо-Ангисса (31), Симеоне (44).
Гол Джованни Симеоне
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